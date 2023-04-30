Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине досрочные президентские выборы
«Вы (Зеленский. — RT) не можете решать задачи по защите Украины, её народа — значит, надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — цитирует его РИА Новости.
Соскин заявил, что нынешние власти Киева продемонстрировали свою некомпетентность в попытках организовать контрнаступление ВСУ. Он также указал на серьёзные проблемы в ВСУ с системами ПРО.
Ранее бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив призвал украинские власти начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11—12 июля.
Зеленский заявил, что ВСУ начнёт контрнаступление без западных истребителей.