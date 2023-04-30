Экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине досрочные президентские выборы

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал провести досрочные выборы на Украине из-за неспособности действующего лидера страны Владимира Зеленского справиться со своими задачами.

«Вы (Зеленский. — RT) не можете решать задачи по защите Украины, её народа — значит, надо отменять военное положение, создавать временное правительство, надо проводить досрочные выборы в Верховный совет, надо избирать новых людей», — цитирует его РИА Новости.

Соскин заявил, что нынешние власти Киева продемонстрировали свою некомпетентность в попытках организовать контрнаступление ВСУ. Он также указал на серьёзные проблемы в ВСУ с системами ПРО.

Ранее бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив призвал украинские власти начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11—12 июля.

Зеленский заявил, что ВСУ начнёт контрнаступление без западных истребителей.