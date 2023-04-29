Зеленский заявил, что ВСУ начнёт контрнаступление без западных истребителей

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Украинские войска начнут контрнаступление, не дожидаясь поставок западных истребителей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнём до того, как у нас появятся западные истребители», — приводит его слова пресс-служба офиса украинского президента.

Зеленский добавил, что без западных истребителей украинские военные будут терять больше солдат.

Ранее помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

По его словам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну.

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