Экс-депутат Рады Стецькив призвал Украину начать контрнаступление до саммита НАТО

Бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив призвал украинские власти начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11—12 июля.

«Нам придётся идти вперёд, и я думаю, что это должно быть до саммита (НАТО. — RT) в Вильнюсе, иначе нам будет сложно вести там переговоры», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала NTA.

Стецькив призвал начать наступление, несмотря на нехватку боеприпасов у украинской армии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский принял приглашение посетить саммит альянса в Вильнюсе.