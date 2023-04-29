Пригожин предложил Мизинцеву должность замкомандира ЧВК «Вагнер»

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что группа решила предложить генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву пост первого заместителя командующего ЧВК «Вагнер».

«Вчера на совете командиров ЧВК «Вагнер» было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее Пригожин назвал военным юмором свои слова о том, что «бойцы приостановили огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Артёмовск (Бахмут) и уехать домой».

До этого он предостерёг боевиков ВСУ от попыток подтянуть в Артёмовск резервы под прикрытием журналистов США.