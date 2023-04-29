Пригожин предложил Мизинцеву должность замкомандира ЧВК «Вагнер»

Короткая ссылка
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что группа решила предложить генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву пост первого заместителя командующего ЧВК «Вагнер».
Пригожин предложил Мизинцеву должность замкомандира ЧВК «Вагнер»
  • РИА Новости

«Вчера на совете командиров ЧВК «Вагнер» было принято решение предложить генерал-полковнику Мизинцеву Михаилу Евгеньевичу должность первого заместителя командира ЧВК «Вагнер», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ранее Пригожин назвал военным юмором свои слова о том, что «бойцы приостановили огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Артёмовск (Бахмут) и уехать домой».

До этого он предостерёг боевиков ВСУ от попыток подтянуть в Артёмовск резервы под прикрытием журналистов США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить