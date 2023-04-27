Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал военным юмором слова о журналистах в Артёмовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал военным юмором свои слова о том, что «бойцы приостановили огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Артёмовск (Бахмут) и уехать домой».

«Поступила информация, что из Часового Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении Цербера, командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы давно уже охотимся, никак не можем поймать его. В целях поржать я сделал заявление в СМИ», — сказал Пригожин.

Он порекомендовал журналистам относиться к этому спокойнее.

«Мы от пропаганды с вами очумели, это шутка была», — добавил Пригожин.

Глава ЧВК призвал общество мобилизоваться и заняться решением «проблем, которых огромное количество».

Ранее он предостерёг боевиков ВСУ от попыток подтянуть в Артёмовск резервы под прикрытием журналистов США.