Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал военным юмором слова о журналистах в Артёмовске
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«Поступила информация, что из Часового Яра выдвигаются американские журналисты в Бахмут в сопровождении Цербера, командира 57-й бригады ВСУ, за которым мы давно уже охотимся, никак не можем поймать его. В целях поржать я сделал заявление в СМИ», — сказал Пригожин.
Он порекомендовал журналистам относиться к этому спокойнее.
«Мы от пропаганды с вами очумели, это шутка была», — добавил Пригожин.
Глава ЧВК призвал общество мобилизоваться и заняться решением «проблем, которых огромное количество».
Ранее он предостерёг боевиков ВСУ от попыток подтянуть в Артёмовск резервы под прикрытием журналистов США.