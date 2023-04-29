Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Брянку в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

До этого Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов по Владимировке и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.