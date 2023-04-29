В ЛНР рассказали о повреждениях в населённом пункте Брянка после обстрела из HIMARS

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Центр занятости, АЗС и линия электропередачи в населённом пункте Брянка в ЛНР были повреждены после обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
В ЛНР рассказали о повреждениях в населённом пункте Брянка после обстрела из HIMARS
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

«В результате обстрела н.п. Брянка с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено четыре ракеты типа M30А1 GMLRS) повреждено семь многоквартирных жилых домов, Центр занятости, АЗС, линия электропередач и два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Брянку в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

До этого Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов по Владимировке и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

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