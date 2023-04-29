Власти Казахстана заявили о готовности нарастить экспорт в США на $800 млн

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Казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов провёл переговоры с послом США в Астане Дэниелем Розенблюмом, в ходе которых заявил, что Казахстан готов нарастить экспорт в США на $800 млн.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Смаилов отметил, что товарооборот между странами в 2022 году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд.

«При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объёмов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что представители американского Минфина обсудят со странами Европы, Казахстаном и Киргизией соблюдение антироссийских санкций, включая пресечение путей их обхода.

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