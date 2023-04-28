ВСУ выпустили две ракеты по Донецку

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Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку.
ВСУ выпустили две ракеты по Донецку
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н. п. Очеретено — г. Донецк», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что украинская армия выпустила две ракеты из РСЗО по Киевскому району города.

Ранее агентство ТАСС сообщало о работе системы ПВО над Ворошиловским, Будённовским, Калининским и Пролетарским районами.

Днём стало известно о попадании украинского снаряда в маршрутное такси №25 в Донецке.

Девять человек, включая восьмилетнюю девочку, погибли. Вместе с ребёнком погибла её бабушка.

Ранения разной степени тяжести получили 16 человек.

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