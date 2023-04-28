Глава МИД Украины Кулеба: контрнаступление ВСУ не следует считать последней битвой

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Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба утверждает, что предполагаемое контрнаступление Вооружённых сил Украины не следует считать последней битвой.
Глава МИД Украины Кулеба: контрнаступление ВСУ не следует считать последней битвой
  • AP

Видео с заявлением Кулебы опубликовано на странице украинского МИД в соцсетях.

«Контрнаступление не следует считать последней битвой», — сказал он.

По его мнению, те, кто пытаются делать выводы, что это решающая битва, «на самом деле искажают картину усилий» Киева.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

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