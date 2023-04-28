Министр обороны Украины Резников заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению

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Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина готова к контрнаступлению, войска ждут решения командования.

«Подготовка к контрнаступлению заканчивается. Помимо получения вооружения, должно быть умение владеть... техникой... В глобальном смысле к наступлению мы готовы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские войска ждут только решение командования.

«Мы готовы, как только будет воля божья, позволит погода и будет решение командования», — отметил Резников.

Ранее появилась информация, что украинские войска перемещают свои силы в Николаевской и Херсонской областях в последние дни.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы принимают все меры для отражения возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

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