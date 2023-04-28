Боец Группы Вагнера: ВСУ используют в Артёмовске почти бесшумные польские 60-мм миномёты

Боец Группы Вагнера рассказал корреспонденту RT Илье Васюнину, что Вооружённые силы Украины используют в Артёмовске почти бесшумные польские 60-мм миномёты.

«Его (польский миномёт. — RT) не слышно, особенно когда идут бои, и довольно множественные осколки у него», — сказал он.

Также отмечается, что на позициях, с которых были выбиты украинские военные, оставлены американские противотанковые ракетные комплексы с боекомплектом, кабели для взрывателей и гранаты.

Ранее один из бойцов Группы Вагнера рассказал Илье Васюнину, что боевики ВСУ не дают эвакуировать мирных жителей из Артёмовска, поэтому приходится выводить их ночью.

До этого корреспондент RT опубликовал видео боёв в Артёмовске, активные боевые действия ведутся в западной части города.