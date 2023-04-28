Военкор RT показал ход боёв в западной части Артёмовска

Военный корреспондент RT Илья Васюнин стал свидетелем боёв в Артёмовске (Бахмуте), активные бои ведутся в западной части города.

Бойцы ЧВК «Вагнер» заканчивают освобождение города от сил ВСУ. Осталось продвинуться на 3 км. Фланговую поддержку им продолжают оказывать Вооружённые силы РФ.

Сейчас бои идут в западных кварталах — на улицах Левандовского, Юбилейной и Чайковского. Частный сектор здесь сменяется девятиэтажной застройкой, расположенной к тому же на возвышенности. Несмотря на обстоятельства, осложняющие штурм, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают вытеснять противника из города.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ отправило из Дружковки в Артёмовск колонну военной техники с артиллерийскими орудиями.