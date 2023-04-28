ВСУ своими обстрелами не дают эвакуировать мирных жителей из Артёмовска

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал военкору RT Илье Васюнину, что боевики ВСУ не дают эвакуировать мирных жителей из Артёмовска (Бахмута), поэтому приходится выводить их ночью.

«Они [ВСУ] знают, где находятся мирные жители. Когда мы туда заскакиваем и пытаемся их [мирных] эвакуировать, начинаются сильные «осадки», то есть начинают сильно обрабатывать миномётом», — заявил он.

Также отмечается, что украинские военные приходят прямо в огороды мирных жителей, выставляют орудие, бьют оттуда, уходят, а потом «им» в ответ летит. В итоге обычные люди из подвалов даже выйти не могут.

Местные также рассказывали российским бойцам, что ВСУ иногда не давали брать гуманитарку.

«Противники вели по ним обстрел. Допустим, идёт женщина с ребёнком. И много раз было такое, что стреляют даже по ребёнку — то есть не именно прямо по ребёнку, а рядом. И с кем мы ни разговаривали с мирными жителями — довольно-таки часто у них [ВСУ] это проявляется», — рассказал боец.

Ранее Васюнин опубликовал видео боёв в Артёмовске, активные боевые действия ведутся в западной части города.