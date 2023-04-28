ВСУ своими обстрелами не дают эвакуировать мирных жителей из Артёмовска

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Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал военкору RT Илье Васюнину, что боевики ВСУ не дают эвакуировать мирных жителей из Артёмовска (Бахмута), поэтому приходится выводить их ночью.

«Они [ВСУ] знают, где находятся мирные жители. Когда мы туда заскакиваем и пытаемся их [мирных] эвакуировать, начинаются сильные «осадки», то есть начинают сильно обрабатывать миномётом», — заявил он.

Также отмечается, что украинские военные приходят прямо в огороды мирных жителей, выставляют орудие, бьют оттуда, уходят, а потом «им» в ответ летит. В итоге обычные люди из подвалов даже выйти не могут. 

Местные также рассказывали российским бойцам, что ВСУ иногда не давали брать гуманитарку.

«Противники вели по ним обстрел. Допустим, идёт женщина с ребёнком. И много раз было такое, что стреляют даже по ребёнку — то есть не именно прямо по ребёнку, а рядом. И с кем мы ни разговаривали с мирными жителями — довольно-таки часто у них [ВСУ] это проявляется», — рассказал боец.

Ранее Васюнин опубликовал видео боёв в Артёмовске, активные боевые действия ведутся в западной части города.

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