Боец Группы Вагнера: ВСУ безуспешно пытались взять под контроль участок в Артёмовске
- AP
По его словам, украинские военные предпринимают попытки снова установить контроль над так называемой дорогой жизни на Хромово, по которой идёт снабжение группировки ВСУ.
«Пытались провести «накат» (контрнаступление) на данном участке, но безуспешно», — заявил он.
Ранее один из бойцов Группы Вагнера рассказал военкору RT Илье Васюнину, что боевики ВСУ не дают эвакуировать мирных жителей из Артёмовска, поэтому приходится выводить их ночью.
До этого Васюнин опубликовал видео боёв в Артёмовске, активные боевые действия ведутся в западной части города.