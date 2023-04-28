Боец Группы Вагнера: ВСУ безуспешно пытались взять под контроль участок в Артёмовске

Один из бойцов Группы Вагнера рассказал РИА Новости о неудачной попытке Вооружённых сил Украины вернуть под контроль участок трассы в Артёмовске (Бахмуте).

По его словам, украинские военные предпринимают попытки снова установить контроль над так называемой дорогой жизни на Хромово, по которой идёт снабжение группировки ВСУ.

«Пытались провести «накат» (контрнаступление) на данном участке, но безуспешно», — заявил он.

Ранее один из бойцов Группы Вагнера рассказал военкору RT Илье Васюнину, что боевики ВСУ не дают эвакуировать мирных жителей из Артёмовска, поэтому приходится выводить их ночью.

До этого Васюнин опубликовал видео боёв в Артёмовске, активные боевые действия ведутся в западной части города.