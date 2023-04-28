Экс-разведчик Риттер: ВСУ потеряли 80% от изначального числа военнослужащих

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что киевский режим не сможет восполнить потери среди военных.

«Проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале... Сейчас 80% из них убиты, взяты в плен или ранены, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как пишет РИА Новости, по его словам, ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что украинские силовики прячут тела наёмников и бойцов ВСУ в подвалах в западной части Артёмовска (Бахмута), чтобы скрыть потери.

26 апреля в Минобороны России сообщили, что российские силы ликвидировали за сутки до 300 военнослужащих Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.