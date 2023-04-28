Генерал Ретунский объяснил встревоженность ВСУ новой тактикой ВКС России в зоне СВО

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Командование ВСУ обеспокоено тем, что российские ВКС начали применять новую тактику в зоне спецоперации. Тревога украинских военных связана в том числе с появлением у России планирующих боеприпасов, которые можно применять по объектам с большой дальности.

Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на экс-командующего 16-й воздушной армией, генерал-лейтенанта в запасе Валерия Ретунского.

Он отметил, что у российских войск есть группы, которые проводят «демонстрационные действия», чтобы украинская ПВО отозвалась на них.

Её радары в таком случае вынуждены включиться для облучения, чтобы определить местонахождение противника.

В этот момент противорадиолокационными ракетами наносятся удары по вскрытым средствам ПВО, прежде всего по радиолокационным станциям обнаружения и подсветки целей.

«А то, что наша авиация стала сейчас применять группы тактического назначения в комплексе, для выполнения единой задачи и по единому плану, это, безусловно, здорово», — отметил Ретунский.

Он также обратил внимание на эффективное применение беспилотников, которые действуют по тому же принципу: одни вскрывают объекты ПВО противника, другие их уничтожают.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что у ВСУ заканчиваются ракеты к советским системам ПВО.

Командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев признал, что украинская армия не может сбивать российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской системы ПВО.

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