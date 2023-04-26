Генерал ВСУ Наев: авиация России уничтожает украинские самолёты, не входя в зону ПВО

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Командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев признал, что украинская армия не может сбивать российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской системы ПВО.
Генерал ВСУ Наев: авиация России уничтожает украинские самолёты, не входя в зону ПВО
  • РИА Новости

Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

Наев объяснил, что действия российских истребителей прикрывают самолёты типа Су-30 и Су-35.

«Бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолёты-перехватчики ещё до приближения на расстояние пуска ракет «воздух — воздух», — сказал военный.

Ранее стало известно, что вертолёты группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт украинской армии на Купянском направлении.

Также сообщалось, что российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск (Бахмут).

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