Генерал ВСУ Наев: авиация России уничтожает украинские самолёты, не входя в зону ПВО

Командующий объединёнными силами Украины Сергей Наев признал, что украинская армия не может сбивать российские истребители, поскольку они наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской системы ПВО.

Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

Наев объяснил, что действия российских истребителей прикрывают самолёты типа Су-30 и Су-35.

«Бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолёты-перехватчики ещё до приближения на расстояние пуска ракет «воздух — воздух», — сказал военный.

Ранее стало известно, что вертолёты группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт украинской армии на Купянском направлении.

Также сообщалось, что российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск (Бахмут).