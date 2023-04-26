Генерал ВСУ Наев: авиация России уничтожает украинские самолёты, не входя в зону ПВО
- РИА Новости
Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».
Наев объяснил, что действия российских истребителей прикрывают самолёты типа Су-30 и Су-35.
«Бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолёты-перехватчики ещё до приближения на расстояние пуска ракет «воздух — воздух», — сказал военный.
Ранее стало известно, что вертолёты группировки войск «Запад» уничтожили опорный пункт украинской армии на Купянском направлении.
Также сообщалось, что российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск (Бахмут).