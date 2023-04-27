В Госдуме связали запрет на георгиевскую ленту в Молдавии с попытками отменить Россию

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT заявление премьера Молдавии Дорина Речана о том, что в День Победы жителей страны будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.

Как пояснил Шхагошев, запрос на ношение георгиевской ленты среди жителей Молдавии есть, поэтому такие запреты могут быть только временными.

«История несправедливости не прощает. Пусть делают выводы», — отметил парламентарий.

По его словам, власти Молдавии приняли решение о запрете такого символа в связи с выполнением «заказа Запада».

«Всё это работает на «отмену» России, это большой проект», — подчеркнул депутат.

Ранее Речан заявил, что в День Победы жителей страны будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.

По его словам, эти символы запрещены, «их использование будет санкционировано».