В Госдуме связали запрет на георгиевскую ленту в Молдавии с попытками отменить Россию

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT заявление премьера Молдавии Дорина Речана о том, что в День Победы жителей страны будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.
В Госдуме связали запрет на георгиевскую ленту в Молдавии с попытками отменить Россию
  • РИА Новости

Как пояснил Шхагошев, запрос на ношение георгиевской ленты среди жителей Молдавии есть, поэтому такие запреты могут быть только временными.

«История несправедливости не прощает. Пусть делают выводы», — отметил парламентарий.

По его словам, власти Молдавии приняли решение о запрете такого символа в связи с выполнением «заказа Запада».

«Всё это работает на «отмену» России, это большой проект», — подчеркнул депутат.

Ранее Речан заявил, что в День Победы жителей страны будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.

По его словам, эти символы запрещены, «их использование будет санкционировано».

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