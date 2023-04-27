В Госдуме связали запрет на георгиевскую ленту в Молдавии с попытками отменить Россию
- РИА Новости
Как пояснил Шхагошев, запрос на ношение георгиевской ленты среди жителей Молдавии есть, поэтому такие запреты могут быть только временными.
«История несправедливости не прощает. Пусть делают выводы», — отметил парламентарий.
По его словам, власти Молдавии приняли решение о запрете такого символа в связи с выполнением «заказа Запада».
«Всё это работает на «отмену» России, это большой проект», — подчеркнул депутат.
Ранее Речан заявил, что в День Победы жителей страны будут штрафовать за ношение георгиевской ленты.
По его словам, эти символы запрещены, «их использование будет санкционировано».