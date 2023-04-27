Пушилин усомнился в готовности Киева пойти в контрнаступление в начале мая
- AP
«Что касается начала мая, есть у меня определённые сомнения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Пушилин выразил мнение, что Запад заставит киевский режим начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование. И украинские боевики будут вынуждены идти в бой, даже «если будет осознание провальности этих действий».
26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.