Пушилин усомнился в готовности Киева пойти в контрнаступление в начале мая

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевский режим точно пойдёт в контрнаступление, однако усомнился, что украинские боевики решатся на данные действия в начале мая.

«Что касается начала мая, есть у меня определённые сомнения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Пушилин выразил мнение, что Запад заставит киевский режим начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование. И украинские боевики будут вынуждены идти в бой, даже «если будет осознание провальности этих действий».

26 апреля основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.