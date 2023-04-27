Пушилин: Запад заставит киевский режим начать контрнаступление

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» выразил мнение, что Запад заставит киевский режим начать контрнаступление, чтобы отработать полученное финансирование.

Как он отметил, не так важно, будет киевский режим желать идти в контрнаступление или нет — его заставят начать, даже «если будет осознание провальности этих действий».

«Заставят за счёт того, что сейчас украинский режим управляется извне. И очень серьёзное финансирование, очень серьёзная помощь была выделена, причём не только со стороны США, но ещё из ряда европейских стран, поэтому их (полученные деньги. — RT) нужно отрабатывать», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава ДНР выразил сомнение, что украинские боевики попытаются пойти в контрнаступление в начале мая.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.