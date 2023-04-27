Рогов: ВСУ в ночное время усилили переброску сил на Запорожское направление

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС Украины в ночное время усилили переброску личного состава и техники на Запорожское направление.

«Противник несколько часов подряд ведёт переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район города Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины.

Он уточнил, что речь идёт о воинских подразделениях из Полтавской и Черниговской областей.

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