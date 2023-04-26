Рогов не исключил показного наступления ВСУ на юге для отвлечения внимания от Артёмовска

Украинские военные могут начать показное наступление на Запорожском направлении в начале мая для отвлечения внимания от сложной ситуации в Артёмовске (Бахмуте). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что ВСУ могут начать попытки контрнаступления за несколько дней до Дня Победы.

«Зеленский как специалист по инфовойнам понимает, что надо будет запустить больший информационный повод… чтобы переключить внимание от поражения в Артёмовске, чтобы информационно перебить разгром боевиков в Бахмуте», — приводит ТАСС слова Рогова.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

Кроме того, газета Politico со ссылкой на источники передавала, что ряд американских чиновников высказывает сомнение в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.