Рогов не исключил показного наступления ВСУ на юге для отвлечения внимания от Артёмовска

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Украинские военные могут начать показное наступление на Запорожском направлении в начале мая для отвлечения внимания от сложной ситуации в Артёмовске (Бахмуте). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов не исключил показного наступления ВСУ на юге для отвлечения внимания от Артёмовска
  • AP

Он отметил, что ВСУ могут начать попытки контрнаступления за несколько дней до Дня Победы.

«Зеленский как специалист по инфовойнам понимает, что надо будет запустить больший информационный повод… чтобы переключить внимание от поражения в Артёмовске, чтобы информационно перебить разгром боевиков в Бахмуте», — приводит ТАСС слова Рогова.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

Кроме того, газета Politico со ссылкой на источники передавала, что ряд американских чиновников высказывает сомнение в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.

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