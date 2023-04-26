Рогов не исключил показного наступления ВСУ на юге для отвлечения внимания от Артёмовска
- AP
Он отметил, что ВСУ могут начать попытки контрнаступления за несколько дней до Дня Победы.
«Зеленский как специалист по инфовойнам понимает, что надо будет запустить больший информационный повод… чтобы переключить внимание от поражения в Артёмовске, чтобы информационно перебить разгром боевиков в Бахмуте», — приводит ТАСС слова Рогова.
Ранее газета The New York Times сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.
Кроме того, газета Politico со ссылкой на источники передавала, что ряд американских чиновников высказывает сомнение в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным.