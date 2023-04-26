Рогов: Киев перебрасывает в Запорожскую область войска из Центральной Украины

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины.
Рогов: Киев перебрасывает в Запорожскую область войска из Центральной Украины
  • AP

«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины», — цитирует его РИА Новости.

Рогов уточнил, что речь идёт о воинских подразделениях из Полтавской и Черниговской областей.

По его информации, до 30 апреля на данное направление Киев планирует перебросить три бригады территориальной обороны.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск в Запорожской области.

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