Рогов: Киев перебрасывает в Запорожскую область войска из Центральной Украины

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из центральных регионов Украины.

«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины», — цитирует его РИА Новости.

Рогов уточнил, что речь идёт о воинских подразделениях из Полтавской и Черниговской областей.

По его информации, до 30 апреля на данное направление Киев планирует перебросить три бригады территориальной обороны.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск в Запорожской области.