Рогов: ВСУ принудительно эвакуируют население близ участка фронта в Запорожской области

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Украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск в Запорожской области.
Рогов: ВСУ принудительно эвакуируют население близ участка фронта в Запорожской области
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что ВСУ минируют территорию вокруг Степногорска.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области.

23 апреля сообщалось, что российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки.

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