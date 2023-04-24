Рогов: ВСУ принудительно эвакуируют население близ участка фронта в Запорожской области

Украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск в Запорожской области.

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск», — цитирует его РИА Новости.

Рогов рассказал, что ВСУ минируют территорию вокруг Степногорска.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области.

23 апреля сообщалось, что российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки.