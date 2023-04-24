Рогов: ВСУ принудительно эвакуируют население близ участка фронта в Запорожской области
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Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из посёлка Степногорск», — цитирует его РИА Новости.
Рогов рассказал, что ВСУ минируют территорию вокруг Степногорска.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области.
23 апреля сообщалось, что российская армия уничтожила до 200 украинских военных на Донецком направлении за сутки.