Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области

Украинские военные используют заводы и зернохранилища для накопления техники на подконтрольной им части Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления своей военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что в Запорожье большое количество техники размещено в цехах завода «Запорожсталь».

«Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов», — подчеркнул он.

Ранее Рогов рассказал о случаях массового перехода ВСУ на сторону России в Запорожской области.