Рогов заявил, что ВСУ размещают военную технику на заводах в Запорожской области
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«Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления своей военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах», — приводит РИА Новости его слова.
Рогов добавил, что в Запорожье большое количество техники размещено в цехах завода «Запорожсталь».
«Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов», — подчеркнул он.
Ранее Рогов рассказал о случаях массового перехода ВСУ на сторону России в Запорожской области.