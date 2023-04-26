Зеленский заявил, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином длился час

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, состоявшийся 26 апреля, длился час.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений», — заявил Зеленский.

Также Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров по итогам переговоров Си Цзиньпина и Зеленского заявил, что мирные планы Киева и Пекина нашли общие точки соприкосновения.

Он уточнил, что у Киева и Пекина совпадают мнения в вопросе неиспользования ядерного оружия и его нераспространения.