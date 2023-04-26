Международная метеорная организация назвала болид причиной вспышки над Киевом 19 апреля
- AP
Об этом сообщается на сайте IMO.
В сообщении говорится, что вспышка была природным явлением, а точнее — «очень ярким болидом».
19 апреля глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.
В NASA опровергли это, так как в то время объект американского агентства всё ещё оставался на орбите.
Профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский в беседе с RT заявлял, что вспышка над украинской столицей связана с «хорошим болидом».