Международная метеорная организация назвала болид причиной вспышки над Киевом 19 апреля

Короткая ссылка
Международная метеорная организация (IMO) назвала суперболид причиной вспышки над Киевом 19 апреля.
Международная метеорная организация назвала болид причиной вспышки над Киевом 19 апреля
  • AP

Об этом сообщается на сайте IMO.

В сообщении говорится, что вспышка была природным явлением, а точнее — «очень ярким болидом».

19 апреля глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.

В NASA опровергли это, так как в то время объект американского агентства всё ещё оставался на орбите.

Профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский в беседе с RT заявлял, что вспышка над украинской столицей связана с «хорошим болидом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить