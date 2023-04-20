Профессор Гроховский о вспышке над Киевом: спутники так не падают

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Полина Полетаева
Профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что вспышка над Киевом может быть вызвана падением спутника или метеорита.
Профессор Гроховский о вспышке над Киевом: спутники так не падают
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  • © Michael Dunning

«Это хороший болид. Однозначно, это вторжение небольшого космического тела. Это никакой не отработанный спутник, они падают не так. В начале пока он (болид. — RT) светился, он двигался со скоростью — километры в секунду. А при сходе с орбиты такую скорость не набрать», — уверен специалист.

Он также отметил, что данное явление нельзя назвать чем-то редким.

Ранее в космическом агентстве Украины заявили, что вспышка над Киевом, вероятно, вызвана падением метеорита.

19 апреля глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.

В NASA опровергли это, так как в то время объект американского агентства всё ещё оставался на орбите.

 

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