Космическое агентство Украины: вспышка над Киевом, вероятно, вызвана падением метеорита

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Вспышка над Киевом, вероятно, вызвана падением метеорита, сообщили в космическом агентстве Украины.
Космическое агентство Украины: вспышка над Киевом, вероятно, вызвана падением метеорита
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

«Наиболее вероятно, что вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид. Каждый год в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая покидает метеорный поток Лириды», — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.

В NASA опровергли это, так как в то время объект американского агентства всё ещё оставался на орбите.

20 апреля появилась информация, что солнечный зонд RHESSI сошёл с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере.

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