Власти Киева заявили, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника США

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Власти Киева заявили, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника США. Об этом заявил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

Его слова приводит издание «СТРАНА.ua».

«Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога», — сказал он.

Отмечается, что 19 апреля NASA заявило о предстоящем плановом падении спутника Rhessi, который ранее был списан.

При этом представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в украинских войсках пока не могут подтвердить данные о падении спутника.

Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах над Киевом и Киевской областью. По их данным, жители города увидели «яркую вспышку в небе».

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