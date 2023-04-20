С орбиты сошёл спутник RHESSI, за падение которого приняли болид под Киевом

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Солнечный зонд RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) сошёл с околоземной орбиты и сгорел в атмосфере, сообщается на сайте spacetrack.org.
С орбиты сошёл спутник RHESSI, за падение которого приняли болид под Киевом
  • AP
  • © NASA

Как пишет РИА Новости, на сайте космический объект, числящийся в каталоге Командования воздушно-космической обороны Северной Америки под номером 27370, указан как сошедший с орбиты.

Спутник RHESSI запущен в 2002 году и продолжал работу до 2018 года.

Ранее в Главном центре специального контроля (ГЦСК) при Космическом агентстве Украины прокомментировали вспышку над Киевом. В ведомстве отметили, что она, вероятно, связана с входом космического тела в плотные слои атмосферы.

Вечером 19 апреля глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.

В NASA опровергли это, так как в то время объект американского агентства всё ещё оставался на орбите.

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