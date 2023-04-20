На Украине вспышку над Киевом объяснили возможным вхождением предмета в слои атмосферы

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В Главном центре специального контроля (ГЦСК) при Космическом агентстве Украины прокомментировали вспышку над Киевом.
На Украине вспышку над Киевом объяснили возможным вхождением предмета в слои атмосферы
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«Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — цитирует РИА Новости сообщение центра.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка над городом появилась из-за падения спутника NASA.

В NASA между тем опровергли данные о падении спутника США в небе над Киевом, так как объект американского агентства всё ещё остаётся на орбите.

19 апреля NASA заявило о предстоящем плановом падении спутника RHESSI, который ранее был списан.

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