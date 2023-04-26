Минобороны России: с подконтрольной Киеву территории возвращены 40 российских военных
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщило ведомство.
Самолётами ВКС России освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.