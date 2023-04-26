Минобороны России: с подконтрольной Киеву территории возвращены 40 российских военных

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С подконтрольной Киеву территории возвращены 40 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, заявило Минобороны России.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщило ведомство.

Самолётами ВКС России освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

10 апреля Минобороны России сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

В частности, пять российских бойцов полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню после освобождения из украинского плена.

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