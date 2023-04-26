Песков заявил о серьёзных последствиях для здоровья людей из-за снарядов с ураном

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что последствия применения снарядов с обеднённым ураном уже известны на примере Югославии, когда использование данных боеприпасов привело к серьёзному ухудшению здоровья людей.
Песков заявил о серьёзных последствиях для здоровья людей из-за снарядов с ураном
  • РИА Новости

«Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые публиковались по результату использования этого вида боеприпасов во время бомбёжек в Югославии. Когда натовцы бомбили Югославию. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, не только нанесут вред другим, но «им тоже придётся нести за это ответственность».

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что сообщения первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о боеприпасах с обеднённым ураном говорят о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.

Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.

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