Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что последствия применения снарядов с обеднённым ураном уже известны на примере Югославии, когда использование данных боеприпасов привело к серьёзному ухудшению здоровья людей.

«Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые публиковались по результату использования этого вида боеприпасов во время бомбёжек в Югославии. Когда натовцы бомбили Югославию. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, не только нанесут вред другим, но «им тоже придётся нести за это ответственность».

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что сообщения первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о боеприпасах с обеднённым ураном говорят о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.

Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.