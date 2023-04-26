Песков заявил о серьёзных последствиях для здоровья людей из-за снарядов с ураном
- РИА Новости
«Безусловно, мы уже обращали внимание западной общественности на те официальные данные, которые публиковались по результату использования этого вида боеприпасов во время бомбёжек в Югославии. Когда натовцы бомбили Югославию. И данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, не только нанесут вред другим, но «им тоже придётся нести за это ответственность».
Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что сообщения первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о боеприпасах с обеднённым ураном говорят о том, что Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника.
Хиппи заявил, что Соединённое Королевство не обязано участвовать в ликвидации последствий применения снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставляет Киеву.