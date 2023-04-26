MWM: Пентагон обеспокоен тем, что Украина рискует остаться без ПВО через месяц

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Пентагон обеспокоен тем, что Украина рискует остаться без средств ПВО к 23 мая, сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на «секретные документы из Министерства обороны США».
MWM: Пентагон обеспокоен тем, что Украина рискует остаться без ПВО через месяц
  • AP

«Представители Пентагона считают, что украинские средства ПВО, предназначенные для защиты войск на передовой, иссякнут к 23 мая», — говорится в статье.

Это позволит войскам ВС России активнее использовать авиацию для поддержки сухопутных войск и облегчит крупное наступление российской армии, пишут авторы.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования.

Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли согласился с ним и сказал, что задачей Украины должен быть «контроль над воздушным пространством».

Газета The Times также писала, что Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за отсутствия достаточного количества зенитных ракет для систем ПВО.

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