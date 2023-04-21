Глава Пентагона: Украина сейчас нуждается в системах ПВО наземного базирования

Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования, заявил министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы в Рамштайне.

«Прямо сейчас, как мы все считаем, Украине крайне необходимы средства ПВО наземного базирования», — сказал он, его цитирует ТАСС.

Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли согласился с ним и сказал, что задачей Украины должен быть «контроль над воздушным пространством».

Он подчеркнул, что передовые украинские силы должны быть защищены.

Милли также рассказал, что Запад завершил подготовку 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot.