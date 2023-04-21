В Пентагоне заявили, что Запад подготовил 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot

Запад завершил подготовку 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Его слова приводит ТАСС.

Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил о получении зенитных ракетных комплексов Patriot из ФРГ, США и Нидерландов.

Президент России Владимир Путин в декабре выразил уверенность, что российская армия в ходе спецоперации на Украине «пощёлкает» Patriot.

По оценкам издания Military Watch Magazine, американские ЗРК Patriot не могут перехватывать современные российские ракеты, которые способны совершать обширные манёвры на всех стадиях полёта.