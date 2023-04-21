В Пентагоне заявили, что Запад подготовил 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot

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Запад завершил подготовку 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot, заявил глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
В Пентагоне заявили, что Запад подготовил 65 украинских операторов комплексов ПВО Patriot
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит ТАСС.

Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил о получении зенитных ракетных комплексов Patriot из ФРГ, США и Нидерландов.

Президент России Владимир Путин в декабре выразил уверенность, что российская армия в ходе спецоперации на Украине «пощёлкает» Patriot.

По оценкам издания Military Watch Magazine, американские ЗРК Patriot не могут перехватывать современные российские ракеты, которые способны совершать обширные манёвры на всех стадиях полёта.

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