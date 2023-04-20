MWM сообщил о неспособности американских ЗРК Patriot перехватывать российские ракеты

Military Watch Magazine (MWM) сообщил о неспособности американских ЗРК Patriot, поставленных на Украину, перехватывать современные российские ракеты.

Отмечается, что системы Patriot в 2017 году не смогли отбить атаку йеменских повстанцев самодельными ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Также в 2019 году они не смогли справиться с атакой беспилотников.

В статье говорится, что, таким образом, у Patriot не будет серьёзных шансов перехватить современные российские ракеты, такие как «Искандер», которые способны совершать обширные манёвры на всех стадиях полёта.

Также сообщается, что американские ЗРК не смогут справиться с рядом других российских ракет, например авиационными X22.

Ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил о получении зенитных ракетных комплексов Patriot из ФРГ, США и Нидерландов.

До этого в германском правительстве сообщили о прибытии Patriot с ракетами на Украину.