Times: Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за проблем с ПВО
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Из-за нехватки ракет Украина может оказаться не в состоянии сдержать авиацию России, пишет издание.
Украинский военный под позывным «Голливуд» сообщил газете, что каждый день на фронте можно заметить всё больше российских вертолётов и самолётов.
Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования.
Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли согласился с ним и сказал, что задачей Украины должен быть «контроль над воздушным пространством».