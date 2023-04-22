Times: Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за проблем с ПВО

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Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за отсутствия достаточного количества зенитных ракет для систем ПВО, пишет The Times со ссылкой на попавшие в сеть «секретные документы» Пентагона.
Times: Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за проблем с ПВО
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

Из-за нехватки ракет Украина может оказаться не в состоянии сдержать авиацию России, пишет издание.

Украинский военный под позывным «Голливуд» сообщил газете, что каждый день на фронте можно заметить всё больше российских вертолётов и самолётов.

Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования.

Глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли согласился с ним и сказал, что задачей Украины должен быть «контроль над воздушным пространством».

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