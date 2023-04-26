Марочко заявил о приказе Киева украинским ВГА заниматься дискредитацией России

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим приказал главам военно-гражданских администраций (ВГА) на подконтрольных Киеву территориях провести мероприятия по дискредитации России.

Как он рассказал ТАСС, ссылаясь на свои данные от разведки, офис главы киевского режима Владимира Зеленского разослал соответствующий документ своим чиновникам.

«В связи с нарастанием негативных настроений в обществе офис президента Украины разослал документ главам военно-гражданских администраций с требованием усилить патриотическую работу, а также проводить мероприятия по дискредитации России в глазах своих граждан», — заявил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что украинские боевики и грузинские наёмники вступили в перестрелку в Константиновке Донецкой Народной Республики.

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