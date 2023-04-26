Марочко заявил о приказе Киева украинским ВГА заниматься дискредитацией России
Как он рассказал ТАСС, ссылаясь на свои данные от разведки, офис главы киевского режима Владимира Зеленского разослал соответствующий документ своим чиновникам.
«В связи с нарастанием негативных настроений в обществе офис президента Украины разослал документ главам военно-гражданских администраций с требованием усилить патриотическую работу, а также проводить мероприятия по дискредитации России в глазах своих граждан», — заявил Марочко.
Ранее Марочко заявил, что украинские боевики и грузинские наёмники вступили в перестрелку в Константиновке Донецкой Народной Республики.