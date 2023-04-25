Марочко: украинские боевики и грузинские наёмники вступили в перестрелку в Константиновке

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Украинские боевики и грузинские наёмники вступили в перестрелку в Константиновке Донецкой Народной Республики.
Марочко: украинские боевики и грузинские наёмники вступили в перестрелку в Константиновке
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник в отставке Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

По его словам, в Константиновке украинское командование «в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный пункт временной дислокации».

«Когда наёмники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку», — цитирует Марочко ТАСС.

В результате перестрелки общие потери составили порядка десяти человек, уточнил он.

24 апреля Минобороны России сообщило, что в результате удара из комплекса «Искандер» в Константиновке (ДНР) уничтожены боевики «Грузинского национального легиона», причастные к истязаниям и убийству российских военных в марте 2022 года под Киевом.

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