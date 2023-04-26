ВС России уничтожили 15 диверсантов ВСУ на Херсонском направлении

Подразделения группировки ВС России «Днепр» уничтожили 15 украинских диверсантов на Херсонском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулёв.

«В районе населённого пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы», — цитирует РИА Новости Рулёва.

По его словам, также были уничтожены три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения о высадке украинских военных на левом берегу Днепра являются ложными.

Он призвал всех сотрудников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам и перепроверять информацию.