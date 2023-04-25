Власти Украины запретили гражданским плавсредствам выходить на воду в Херсонской области

На подконтрольной Киеву части Херсонской области гражданским запретили выходить на водную поверхность на лодках и иных плавсредствах.

Как сказано в сообщении в Telegram-канале администрации Украины, данное решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах.

Отмечается, что запрет распространяется на все виды плавсредств.

При этом исключение сделали для судов сил обороны Украины и специалистов, охраняющих украинские воды.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения о высадке украинских военных на левом берегу Днепра являются ложными.

Он призвал всех сотрудников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам и перепроверять информацию.