Танкисты ЗВО уничтожили опорный пункт украинской армии в Донбассе

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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа уничтожил опорный пункт армии Украины в Донбассе, сообщил командир танковой роты с позывным «Море».

«Находясь на дежурстве, получили координаты цели, выехали на боевую задачу. Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, огонь вёлся по опорному пункту ВСУ, который находился в 1 км от российских позиций.

Он отметил, что цель уничтожена, по ней было выпущено четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что российская армия начала применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям украинских военных.

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