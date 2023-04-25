NYT: ВСУ готовят для наступления 12 бригад по 4 тысячи военных

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ВСУ готовят 12 бригад для организации наступления.
NYT: ВСУ готовят для наступления 12 бригад по 4 тысячи военных
  • AP

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона.

Согласно документам, ВСУ готовятся начать контрнаступление в мае.

«Ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4 тыс. солдат в каждой будут готовы к концу апреля», — пишет издание.

Ранее The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины начнут контрнаступление не раньше июля.

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