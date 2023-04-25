Марочко: авиация и артиллерия России мешают ВСУ наступать на Краснолиманском направлении

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ накопили достаточно сил и средств для контрнаступления на узких участках местности на Краснолиманском направлении, однако работа авиации и артиллерии ВС России не позволяет противнику начать продвижение.
Марочко: авиация и артиллерия России мешают ВСУ наступать на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, об этом он сказал, ссылаясь на данные разведки России.

По словам Марочко, ежедневные удары российской артиллерии и авиации представляют большую угрозу для ВСУ, поэтому украинское командование «пока не решается реализовать свой замысел в полном объёме».

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные оборудуют понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. Он уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины начнут контрнаступление не раньше июля.

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