Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ накопили достаточно сил и средств для контрнаступления на узких участках местности на Краснолиманском направлении, однако работа авиации и артиллерии ВС России не позволяет противнику начать продвижение.

Как пишет ТАСС, об этом он сказал, ссылаясь на данные разведки России.

По словам Марочко, ежедневные удары российской артиллерии и авиации представляют большую угрозу для ВСУ, поэтому украинское командование «пока не решается реализовать свой замысел в полном объёме».

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные оборудуют понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. Он уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность, что Вооружённые силы Украины начнут контрнаступление не раньше июля.