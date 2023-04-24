Марочко сообщил, что ВСУ оборудуют понтонные переправы на Краснолиманском направлении

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Украинские военные оборудуют понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении.
Марочко сообщил, что ВСУ оборудуют понтонные переправы на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённых пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец», — написал он в Telegram.

Марочко уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

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