Марочко сообщил, что ВСУ оборудуют понтонные переправы на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населённых пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец», — написал он в Telegram.
Марочко уточнил, что переправы имеют разную вместительность и предназначаются как для техники, так и для пехоты.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.