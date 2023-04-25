РИА Новости: бойцы ВСУ пытаются выходить из Артёмовска под видом гражданских
Он отметил, что бойцы ЧВК находят мирных жителей в домах и подвалах.
«Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти. Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова», — цитирует РИА Новости бойца.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.