РИА Новости: бойцы ВСУ пытаются выходить из Артёмовска под видом гражданских

Короткая ссылка
В ходе эвакуации мирного населения из западных районов Артёмовска (Бахмута) украинский снайпер из нацбатальона «Азов»* пытался эвакуироваться под видом мирного жителя, рассказал боец Группы Вагнера.

Он отметил, что бойцы ЧВК находят мирных жителей в домах и подвалах.

«Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти. Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова», — цитирует РИА Новости бойца.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить