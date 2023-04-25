РИА Новости: бойцы ВСУ пытаются выходить из Артёмовска под видом гражданских

В ходе эвакуации мирного населения из западных районов Артёмовска (Бахмута) украинский снайпер из нацбатальона «Азов»* пытался эвакуироваться под видом мирного жителя, рассказал боец Группы Вагнера.

Он отметил, что бойцы ЧВК находят мирных жителей в домах и подвалах.

«Попадаются, которые переодеваются в гражданку и пытаются выйти. Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова», — цитирует РИА Новости бойца.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.