РИА Новости: Группа Вагнера уже ведёт бои за многоэтажки на западных окраинах Артёмовска

Бойцы Группы Вагнера продвинулись на западных окраинах Артёмовска (Бахмута) и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института. Об этом информирует РИА Новости.

«...сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута», — рассказал боец.

По его словам, трудность состоит в том, что украинские военные «сейчас сидят на высоте».

«А мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий там тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки», — рассказал боец.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.