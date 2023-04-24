РИА Новости: Группа Вагнера уже ведёт бои за многоэтажки на западных окраинах Артёмовска

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Бойцы Группы Вагнера продвинулись на западных окраинах Артёмовска (Бахмута) и ведут бои уже за железной дорогой в районе многоэтажек и медицинского института. Об этом информирует РИА Новости.
РИА Новости: Группа Вагнера уже ведёт бои за многоэтажки на западных окраинах Артёмовска
  • РИА Новости

«...сейчас двигаемся на запад. Впереди девятиэтажки, крайние, которые остались в западной части Бахмута», — рассказал боец.

По его словам, трудность состоит в том, что украинские военные «сейчас сидят на высоте».

«А мы стараемся двигаться, любые укрытия ищем. В этом плане сложновато, потому что домов целых там нет и укрытий там тоже нет, поэтому стараемся по-быстрому заходить в многоэтажки», — рассказал боец.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.

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